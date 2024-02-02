Опубликованные 3 февраля кадры с геолокацией показывают, как подразделения 85-й отдельной моторизованной бригады (2-й армейский корпус «ЛНР») наносят удары по украинским силам, которые действуют в лесистой местности к востоку от Клещеевки (к юго-западу от Бахмута).

Украинские войска недавно немного продвинулись юго-западнее Бахмута. Об этом в своем очередном отчете сообщил Американский Институт изучения войны ISW.

В ISW отметили, что ранее эта местность была под контролем российских войск. По данным аналитиков, это свидетельствует о том, что Силы обороны Украины недавно восстановили позиции в этом районе.

В то же время российский источник утверждал, что российские войска продвигались в направлении Ивановского (к западу от Бахмута) и захватили новые высоты к северу и северо-западу от Клещеевки, а украинские войска отбили несколько позиций к северу от Богдановки (к северо-западу от Бахмута). ISW не нашел визуальных доказательств этих сообщений. В районе Богдановки, Клещеевки и Ивановском направлении здесь фиксируют только позиционные бои.

Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Илья Евлаш отметил, что российское военное командование перебрасывает резервы на Бахмутское направление для прорыва украинских рубежей обороны западнее Бахмута в направлении Часов Яр.