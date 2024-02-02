Возвращение на Землю корабля Dragon с первым турецким космонавтом вновь отложено

Возвращение на Землю космического корабля Dragon с командой Axiom-3, в состав которой входит и турецкий астронавт Альпер Гезеравджи, вновь перенесен - теперь на 6 февраля из-за неблагоприятных погодных условий на побережье Флориды. Об этом говорится в сообщении SpaceX, размещенном в Х.

Специалисты продолжат следить за погодными условиями, касающимися планов вылета с МКС.

3 февраля компания SpaceX сообщала, что возвращение перенесено на 5 февраля.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен со стартового комплекса 39В Космического центра имени Кеннеди в американском штате Флорида 18 января. В состав экипажа Ax-3 входят Майкл Лопес-Алегриа (США), Вальтер Вилладеи (Италия), Маркус Вандт (Швеция) и Альпер Гезеравджи.