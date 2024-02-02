Пожары уничтожают Чили: десятки погибших
В результате лесных пожаров в регионе Вальпараисо в центральной части Чили погиб 51 человек, сообщил президент страны Габриэль Борич.
Со 2 февраля в Вальпараисо действует режим чрезвычайной ситуации. По данным чилийских властей, площадь пожара превышает 40 тыс. га.
«У меня есть подтверждение, что на данный момент в результате пожаров погибло 45 человек, и еще 6 человек скончались в больницах из-за ожогов. Учитывая условия трагедии, число жертв наверняка увеличится в ближайшие часы», — сказал президент Чили.
Глава государства подчеркнул, что жителям Чили необходимо эвакуироваться, как только они получат уведомление от властей.
В настоящее время в регионе Вальпараисо зарегистрировано как минимум четыре крупных пожара: два в прибрежном городе Винья-дель-Мар и еще два — в городах Кильпуэ и Кильота. В результате возгораний, по словам замминистра внутренних дел Чили Мануэля Монсальве, пострадали от 3 тыс. до 6 тыс. домов.
El Mundo отмечает, что начавшийся 2 февраля пожар стал одним из самых смертоносных за последнее время.