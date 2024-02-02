Пожары уничтожают Чили: десятки погибших

В результате лесных пожаров в регионе Вальпараисо в центральной части Чили погиб 51 человек, сообщил президент страны Габриэль Борич.

Со 2 февраля в Вальпараисо действует режим чрезвычайной ситуации. По данным чилийских властей, площадь пожара превышает 40 тыс. га.

«У меня есть подтверждение, что на данный момент в результате пожаров погибло 45 человек, и еще 6 человек скончались в больницах из-за ожогов. Учитывая условия трагедии, число жертв наверняка увеличится в ближайшие часы», — сказал президент Чили.

Глава государства подчеркнул, что жителям Чили необходимо эвакуироваться, как только они получат уведомление от властей.