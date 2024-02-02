Предупреждение синоптиков

Со второй половины дня 5 февраля и до утра 6 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается сильный юго-западный ветер до 15-18 м/с, периодически до 20-25 м/с, днем 6 февраля – усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, периодически до 23-25 м/с.

В Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии сообщили, что после нескольких дней мягкой погоды в регионах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, 6 февраля местами ожидаются осадки, а в горных и предгорных районах - снег.

В отдельных регионах (Газах - Гянджа, Балакен - Шеки, Губа - Гусар) осадки интенсивные.