ВСУ не подтверждают убийство российского генерала

В ВСУ не подтвердили информацию, что во время удара по авиабазе Бельбек в Крыму был убит российский генерал Александр Татаренко. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщила руководитель Объединенного координационного центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, которые приводят украинские СМИ, удар по Бельбеку имел «мощное влияние» на российскую армию: «И не зря они сами пытаются даже в гибридном поле продолжать давление и на своих представителей войска, и на свое население в частности. Именно они вбрасывали информацию об уничтожении генерал-лейтенанта, но наши источники это не подтверждают».

По мнению Гуменюк, таким образом военное руководство РФ пытается спровоцировать «месть».

Ранее российские паблики писали о гибели десятерых россиян из-за удара по аэродрому, среди которых генерал-лейтенант Александр Татаренко.

31 января в Крыму прогремели взрывы в районе аэродрома Бельбек. Россияне заявляли о работе ПВО. В Минобороны РФ заявили, что сбили 20 украинских ракет над Черным морем и Крымом, а «обломки ракет» упали на территории воинской части в районе поселка Любимовка. В Воздушных силах ВСУ вечером того же дня намекнули на поражение аэродрома Бельбек в Крыму. В Воздушных силах говорили, что было поражено по меньшей мере три самолета.