Как азербайджанская нефть преодолевает хуситов

По данным консалтинговых компаний LSEG и Kpler, судно Tilos I в настоящее время перевозит около миллиона баррелей азербайджанской сырой нефти BTC, которая была погружена в турецком порту Джейхан 22 января. Ожидается, что товар будет выгружен в Сираче (Таиланд) 8 марта. По данным LSEG, менеджером груза является греческая судоходная компания Dynacom.

Из-за нападений йеменских хуситов на международные торговые суда в Красном море изменился и маршрут транспортировки азербайджанской нефти в Азию. Как сообщает Reuters, государственная нефтяная компания SOCAR доставляет данный ресурс в Таиланд танкерами через мыс Доброй Надежды на юге Африки.

Нападения базирующихся в Йемене сил хуситов на судоходство в Красном море и Аденском заливе приводят к увеличению стоимости грузовых перевозок и подрывают глобальную торговлю.

Следует отметить, что из-за нападений хуситов на проходящие через Красное море коммерческие суда крупнейшие мировые судоходные компании не используют этот маршрут и предпочитают морской путь через юг Африки. Это увеличивает стоимость перевозки товара и приводит к его доставке заказчику минимум на 10-15 дней позже.

В связи со сложившейся ситуацией компания BP также прекратила транспортировку нефти из Красного моря. Авиаударов США и Великобритании по объектам хуситов оказалось недостаточно, чтобы изменить ситуацию: поддерживаемые Ираном хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, все еще сохраняют потенциал атаковать корабли, проходящие транзитом через Красное море.