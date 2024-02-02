Самоубийство экс-полицейского: МВД вносит ясность

Распространившиеся в социальных сетях утверждения о причине самоубийства Шахина Эюбова, сотрудника Нефтчалинского районного отдела полиции с 2016 по 2023 год, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве заявили haqqin.az, что за время службы каких-либо недостатков в работе Эюбова не наблюдалось, он был дисциплинированным сотрудником. За несколько дней до суицида, 3 января 2024 года, Ш.Эюбов написал рапорт об уходе из органов внутренних дел по собственному желанию. Самоубийство никак не связано со служебной деятельностью Эюбова, заметили в ведомстве.

Установлено, что он свел счеты с жизнью из-за личного конфликта с женщиной, с которой у него были близкие отношения. Есть все доказательства, которые переданы в соответствующие структуры.

В сообщении пресс-службы говорится, что после случившегося члены семьи Эюбова были приняты руководством МВД, им предоставили информацию о мотивах произошедшего, другие детали.

В ведомстве отмечают, что в трагедии нет каких-либо криминальных элементов.