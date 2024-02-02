Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:06

Россельхознадзор с 5 февраля приостановит экспорт бананов из Эквадора. Пока что ограничения касаются только пяти предприятий. Причиной такого решения стало якобы выявление опасного карантинного для России вредителя — многоядной мухи-горбатки. Овощефруктовые войны становятся обычной для России внешнеполитической практикой. Стоит Москве почувствовать себя обиженной, как тут же в импортных овощах и фруктах, будь то помидоры из Азербайджана и Турции или бананы из Эквадора, обнаруживаются опасные заболевания и вредители. А следовательно, и запрещается их ввоз в Россию.

Несколько дней назад, 31 января, президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна передаст США старую российскую военную технику, в частности, вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла», в обмен на новую американскую, стоимостью $200 миллионов. Причем назвал он российскую технику «металлоломом», что снимает вопросы с ее дальнейшим использованием Вашингтоном. А она не вызывает сомнений – американцы передадут все Украине, поскольку лично им это ни даром не нужно, ни в разведывательных целях не надо, старые образцы, изученные военными США вдоль и поперек. Москве стало обидно за такую характеристику собственной техники, за то, что украинцы получат помощь, откуда не ждали, а главное - за то, что эта история вполне может стать прецедентом для масштабного процесса – избавления Латинской Америкой от продукции российского ВПК, что сейчас происходит по всему миру. Индия, Египет, Китай и некоторые развитые страны Африки – тому подтверждение. Москва не сумела поддержать период успеха продукции советского ВПК, когда на равных конкурировала с американцами в странах третьего мира в рамках соотношения «цена-качество». Но затем начала отставать, а сейчас и вовсе деградировала настолько, что даже в Африке и Латинской Америке ее оружие попросту неконкурентоспособно, и при первой же возможности вчерашние клиенты Кремля стараются от него избавиться, поменяв на что-то поновее, пусть и с доплатой.

Столкнувшись с этой реальностью, Москва поначалу попыталась на Эквадор надавить. А потом пригрозить, заявив, что будет считать подобное действие «недружественным шагом». На власти Эквадора это не произвело никакого впечатления, и тогда Москва решила ударить по бананам. Вся история заняла три дня, 31 января – 2 февраля, срок для московских «ветеринаров в штатском», по-видимому, вполне достаточный для созревания в партиях экспортируемых бананов многоядной мухи-горбатки. Впрочем, о том, кто больше пострадает от этого удара по бананам – большой вопрос. Да, Эквадор — крупнейший поставщик бананов для российских потребителей. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2021 году Россия закупила этих фруктов за рубежом на $1,07 миллиарда, из них 96% приходилось на долю Эквадора.