Российские диверсанты пытались прорваться в Украину

Накануне российская диверсионно-разведывательная группа предприняла очередную попытку прорвать украинскую границу в Сумской области: россияне несколько раз меняли тактику и после полуторачасового боя их отбросили. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет РБК-Украина.

3 февраля украинские военные заметили движение вооруженной группы в составе десяти человек, начался бой: «Уже через несколько минут к бою присоединились минометчики, плотно накрывая огнем место сосредоточения вражеских сил».

Понеся потери, по данным украинского генерала, россияне сменил тактику, разделившись на две группы: «Одна из которых под прикрытием своей артиллерии осуществляла эвакуацию тел убитых и раненых. Вторая группа предприняла попытку обойти опорный пункт с бокового фланга. Но к этому времени к месту боя прибыла контр диверсионная группа»,

По словам Наева, российских диверсантов удалось отбросить далеко за границы.

РБК-Украина отмечает, что в последнее время ситуация в приграничье Сумской области резко обострилась из-за непрекращающихся попыток российских диверсантов прорвать границу Украины на этом направлении. По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, наибольшая активность российских ДРГ фиксируется на границе именно в Сумской области.