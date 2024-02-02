Захарова вспомнила черта

«Есть прекрасное, замечательное выражение: «их черт попутал». Вот в этом вся народная мудрость», — сказала Захарова.

Деятелей культуры, уехавших из России после начала войны с Украиной, «черт попутал». Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с группой «Би-2», Аллой Пугачевой и другими музыкантами, покинувшими РФ. Ее слова приводят российские СМИ.

По ее мнению, «тут даже пояснять точно не нам надо», поскольку «у кого-то такая фига была давно (в кармане), кто-то растерялся или, как нам говорят, испугался». Она также отметила, что гражданская позиция спонсирующих «террористический киевский режим» начала работать против них самих.

На вопрос, нужно ли впоследствии припоминать артистам такую позицию, представитель МИД РФ ответила пословицей: «Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто старое забудет — тому два».

1 февраля МИД РФ заявил, что поддерживающих Украину российских артистов нужно судить. С таким комментарием министерство выступило после появления публикации Bloomberg о том, что российские дипломаты получили указание преследовать за рубежом выступающих в поддержку Киева известных россиян.