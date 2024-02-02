Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 14:30

Страны Балтии планируют построить на границе с Россией оборонительную линию, похожую на знаменитую «линию Маннергейма», которая в 1940 году защищала Финляндию от агрессии СССР. На фоне продолжающейся российской войны в Украине, противостояния Москвы с Западом и размещения ядерного оружия в Беларуси Латвия, Литва и Эстония превращаются из формального северного фланга НАТО в неформальную линию фронта Североатлантического альянса.

В последнее время главы Литвы, Швеции, Латвии, Эстонии, а также авторитетные западные политики выступают с заявлениями, суть которых сводится к неминуемости нападения России на восточноевропейские государства, и в первую очередь на бывшие республики советской Прибалтики. «Российский империализм переходит к такой стадии, когда считает себя достаточно сильным, чтобы победить не конкретного врага, находящегося где-то по соседству, а противоположную концепцию мира», - заявил президент Литвы Гитанас Науседа, выступая в Центре восточноевропейских исследований. Говоря о бессмысленности переговоров с Москвой о мире, Науседа отметил, что «России нужно только одно – не договариваться, а выиграть время для консолидации сил, чтобы напасть на нас с новый мощью». В результате Латвия, Литва и Эстония решили не уповать слепо на 5-ю статью НАТО, а построить на границе сотни бункеров, опорных пунктов, распределительных линий и других противомобильных оборонительных сооружений.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, война России в Украине показала, что для защиты Эстонии, помимо техники, боеприпасов и живой силы, нужны также физические оборонительные сооружения буквально с первого же метра границы. Эстония соорудит вдоль 294-километровой границы с Россией 600 бункеров, заметил министр. Подробности новой «линии Маннергейма» на границах стран Балтии пока не разглашаются, однако министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас уже заявил об активизации сотрудничества с США в разработке ракетного потенциала HIMARS, являющегося важнейшим аспектом оборонной стратегии Литвы. Опасения балтийских стран понятны и обоснованы. Судя по анализу американского Центра стратегических исследований RAND Corporation (Санта-Моника, Калифорния), проведенному в 2015 году после аннексии Крыма, в случае нападения российской армии на страны Балтии, чтобы достичь окраин Таллина, Риги и Вильнюса, им понадобятся максимум 60 часов.

Эксперты RAND также предупредили, что НАТО не сможет успешно защитить территорию своего восточного фланга, имеющего с РФ общую границу. По их расчетам, чтобы предотвратить быстрый захват стран Балтии, достаточно семи хорошо подготовленных к сражению боевых бригад – четырех пехотных (4.413 солдат, шесть 155-мм гаубиц М777 и двенадцать 105-мм буксируемых гаубиц М119 в каждой) и трех бронетанковых (4.743 военнослужащих, 87 танков «Абрамс», 147 бронемашин «Брэдли» и 84 ПТРК «Джавелин» в каждой бригаде), а также адекватной поддержки штурмовой авиации, огня наземного базирования и использования ряда других наземных систем. В феврале 2022 года, перед началом российского вторжения в Украину, командование НАТО провело в Балтии военные учения, усилив ВВС армий Латвии, Литвы и Эстонии, передав им тяжелые вооружения и предприняв ряд других мер военно-технической поддержки. И хотя для обеспечения устойчивой обороны Балтийского региона эта помощь могла показаться недостаточной, тем не менее она должна была фундаментально изменить стратегическую картину, какой она виделась из Москвы. Дело в том, что до войны в Украину политический истеблишмент Запада связывал определенные надежды на эффективность политики сдерживания в отношении России и возможности «телефонной дипломатии». Но после российского вторжение в Украину и затянувшейся на два года позиционной войны, подтвердивших иллюзорность подобных расчетов, прибалты вплотную занялись строительством оборонительных объекты вдоль границ с Россией и Беларусью.

Судя по всему, новая «линия Маннергейма» продолжится на родине ее автора, в Финляндии, и далее в еще недавно нейтральной Швеции, которая, интенсивно готовясь к отражению «нападения крупной державы», увеличила свой военный бюджет на 40 процентов. Борис Писториус, министр обороны Германии, считает, что Россия нападет на Европу через пять-восемь лет, Яцек Севьера, глава Агентства национальной безопасности Польши, предположил, что атака на восточный фланг НАТО может произойти через три года, однако с «балтийского маяка» война с Россией видится с еще более близкой перспективы. Как рассказала haqqin.az Раса Юкнявичене, бывший министр обороны Литвы и депутат Европарламента, для стран Балтии линией фронта является Украина, защищающая от российской агрессии все европейские демократии. «Оборонительная линия, которая будет построена на границе Латвии, Литвы и Эстонии с РФ, напоминает знаменитую «линию Маннергейма», хотя речь идет только о части комплекса оборонных средств, которые должны быть созданы НАТО для защиты территории Евросоюза, - отметила Юкнявичене. - Западный мир наконец-то понял, как сильно он запоздал с наращиванием оборонной мощи. До российского вторжения 24 февраля 2022 года европейцы смотрели на мир сквозь розовые очки иллюзий, убедив себя в том, что после распада СССР мир стал другим, крупные военные конфликты уже невозможны, а все социально-политические процессы в мире будут развиваться исключительно в сторону демократии. Когда же наконец эти иллюзии развеялись, Европа стала выделять больше денег на оборону, в Литве были срочно размещены батальоны наших союзников, а сама армия Литвы непрерывно модернизируется. Таким образом, трансбалтийская граница, которая, безусловно, поможет сдержать потенциальное продвижение врага - всего лишь один из элементов комплексной обороны НАТО».

Комментируя прогнозы политиков, связанные со сроками нападения России на страны Европы, Раса Юкнявичене отметила, что избегает спекуляций по данной теме, предпочитая выступать за усиление военно-технической и материальной помощи Украине, которая позволила бы Киеву победить российскую армию. «Война в Украине — это и наша война, и мы должны помочь Киеву освободить все захваченные Кремлем территории, - считает депутат Европарламента. - Линия обороны Литвы – это не российско-литовская граница, а линии фронта между Украиной и Россией. Мы активно работаем над тем, чтобы постоянно наращивать помощь Украине. Сейчас из-за предстоящих президентских выборов в США есть определенные риски, связанные с американской поддержкой Украины. Но я уверена, что мы пройдем и через это нелегкое время, ибо независимо от результатов выборов в США, Европа способна предоставить Киеву финансовую и военную помощь, достаточную для победы над Путиным». По словам Юкнявичене, ситуация, при которой не будут никаких переговоров с Путиным, а ВСУ начнут поэтапно выдавливать российские войска со своих территорий, чревата для режима Кремля негативными последствиями. «В случае же, если Россия сможет удержать оккупированные территории и начнутся какие-то переговоры с Кремлем, Путин воспримет это как одержанную победу, после чего, потратив какое-то время на восстановление своей армии, продолжит агрессию», - считает она.

Депутат Европарламента не исключает, что в ходе продолжающейся войны в Украине Россия прибегнет к методам гибридной войны и провокаций. «Кстати, эпизодически такая война уже ведется против демократического мира, - добавила Юкнявичене. - Европа никогда не хотела закрываться от России, строить оборонительные сооружения и прочее. Все это результат агрессивной политики Москвы. Но что же делать, если к вам в дом рвется вооруженный бандит? Естественно, вы закажете стальные двери и будете ставить на окна решетки. Именно так поступили еще недавно нейтральные Финляндия и Швеция...» Раса Юкнявичене считает, что Российская Федерация будет придерживаться агрессивной политики до тех пор, пока не станет демократическим государством. «Единственным лекарством от войн и агрессий является формирование демократического общества, - считает депутат Европарламента. - Обратите внимание: страны демократии между собой не воюют, и только тоталитарные государства периодически нападают друг на друга или на соседние страны. Я не знаю, когда Россия станет демократической страной и станет ли она такой вообще. С другой стороны, мало кто мог в 80-е годы ХХ века предугадать разрушение такой тоталитарной махины, как СССР. Хотя страна, сформировавшаяся на его обломках, представляет собой еще более агрессивное образование. И предположить, как будут развиваться дальнейшие события в РФ, невозможно. Главное пока — помочь Украине победить. Победа Киева заложит фундамент будущей, новой России. Таким образом, украинцы борются не только за себя и демократический мир, но и за будущее россиян. Агония последней империи, которой считают современную Россию, может длиться меньше или больше, но в конце концов, как и все империи, она рухнет».