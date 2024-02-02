«Чтобы не огорчать»: топ-менеджеры Tesla употребляли наркотики с Маском

Некоторые бывшие и действующие члены совета директоров американской компании Tesla употребляли наркотики вместе с ее гендиректором Илоном Маском, боясь его огорчить и лишиться «социального капитала». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

WSJ также пишет о случаях, когда вместе с Маском наркотики употребляли бывшие члены совета директоров Tesla Стив Джарветсон и Антонио Грасиас, а также брат бизнесмена Кимбал Маск, который входит в совет директоров Tesla и SpaceX (тоже принадлежит Илону Маску).

По сведениям источников WSJ, некоторые близкие к Маску люди, в числе которых члены совета директоров Tesla, считают: от них ждут, что они будут употреблять наркотики вместе с миллиардером. Люди из окружения Маска опасаются его расстроить, поскольку он «помог им сколотить состояния», и не хотят «рисковать потерей социального капитала», пишет газета.

По информации издания, один из друзей Маска и бывший член совета директоров Tesla Ларри Эллисон даже предлагал ему зимой 2022 года поехать на Гавайи, чтобы бизнесмен мог отдохнуть и побороть тягу к употреблению запрещенных веществ.

В начале января 2024 года WSJ писала, что Илон Маск употреблял запрещенные в США ЛСД, кокаин, экстази и галлюциногенные грибы. Сам Маск назвал эту информацию ложной, заявив, что регулярно проходит тестирование на наркотики. При этом он подтвердил, что принимает препараты с кетамином. По словам Маска, эти лекарства необходимы ему для лечения биполярного расстройства с синдромом Аспергера.