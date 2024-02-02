«Ситуация критическая»: уличные бои в Авдеевке

По его данным, российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки (прорыв РФ в Авдеевку с северной стороны ранее подтверждали украинские и западные источники).

Россияне продвинулись в зону застройки Авдеевки в Донецкой области, в городе идут уличные бои, ситуация критическая, заявил главный редактор украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов.

«Если мерить по прямой, то передовые подразделения врага находятся в полутора километрах от въезда в город. Две недели назад враг сумел зайти на две улицы на южной окраине города. Ситуация критическая», - заявил Бутусов.

Проблемы ВСУ, по его словам, состоят в истощении личного состава, боеприпасов и в слабом взаимодействии украинских подразделений.

Кроме того, россияне развернули охоту за украинскими операторами дронов. По словам Бутусова, «любые сооружения и места установки антенн подвергаются ударам артиллерии и бомбардировке управляемыми авиабомбами».

«Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание самоуспокаивать себя и не раздражать высшее руководство «плохими новостями». А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию. Поэтому нет адекватного реагирования на изменения обстановки», - сообщает Бутусов.