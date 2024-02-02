В Иерусалиме евреи напали на христианского священника

Израильская полиция расследует обстоятельства нападения на католического священника в Старом городе Иерусалима. Как сообщает Vesty.co.il, по подозрению в нападении задержаны двое молодых евреев. После допроса их перевели под домашний арест.

Министр внутренних дел Израиля Моше Арбель обсудил инцидент с католическим патриархом Иерусалима кардиналом Пьербаттистой Пиццабаллой. Арбель подчеркнул, что нападения на священников противоречат принципам иудаизма и долг каждого еврея - уважать ближних, независимо от их вероисповедания.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац осудил нападение на католического священника, назвав инцидент «омерзительным» и подчеркнув, что осуждает любые акты агрессии евреев в отношении последователей других вероучений.