Чем займутся вернувшиеся в Карабах азербайджанцы? наши подробности
Обеспечение занятости граждан, вернувшихся на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, приобретает особое значение для устойчивого освоения ими этих земель и, в конечном счете, для социального благополучия граждан Азербайджана.
Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, именно с этой целью продолжается последовательная, каждодневная работа по вовлечению переселенцев в программы активной трудовой занятости.
Достаточно отметить, что в рамках стратегической программы «Великое возвращение» были охвачены 2 300 трудоспособных лиц, 1 300 из которых уже обеспечены постоянной работой, а усилия по обеспечению занятости в отношении еще одной тысячи переселенцев продолжаются.
В рамках программы самозанятости, также являющейся важным направлением этой работы, оказана помощь и выделено необходимое оборудование для желающих построить собственный малый бизнес. Следует отметить, что в рамках программы для наших соотечественников, вернувшихся в родные края, уже созданы 36 малых хозяйств и ведется постоянная работа по их поддержке.
Участникам трудовых ярмарок, впервые проведенных в Физули и Лачине, были оказаны все необходимые меры поддержки по трудоустройству путем создания прямого общения между работодателями, которые получали консультации при выборе кадров с нужной квалификацией и опытом, и людьми, находящимися в поисках работы.
В ходе трудовых ярмарок в Физули и Лачине, в которых участвовали 306 граждан, находящихся в поисках работы, 32 работодателя представили 354 вакансии.
Одними из приоритетов выполнения Государственной программы «Великое возвращение» является развитие на освобожденных от оккупации территориях человеческого капитала, организация профессионального обучения и повышение качества подготовки профессиональных кадров.
Чтобы поддержать трудовую занятость жителей Лачина, Шуши, Физули, Зангилана, Джебраила, а также сел Сус и Забух Лачинского района, Довлетярлы Физулинского района, Норовлу и Шукюрбейли Джебраильского района, Махрузлу и Зиланлы Губадлинского района, Талыш и Суговушан Агдеринского района, Хыдырлы, Кенгерли и Сарыджалы Агдамского района, для них были организованы курсы профессиональной подготовки в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленность, туристические услуги…
Это достаточно четкий индикатор серьезности подхода и масштаба мероприятий в данном направлении. Безработные и ищущие работу лица, которым предстоит обосноваться на этих территориях, освоят в течение 6 месяцев новые профессии на бесплатных профессиональных курсах. А открывшийся в прошлом году в Барде Карабахский региональный центр профессиональной подготовки играет в этой сфере важную роль, поскольку здесь налажено обучение по 48 профессиональным направлениям.
В целом же до 2026 года на освобожденных от оккупации территориях намечено привлечь к профподготовке на начальном этапе 12 тысяч новых переселенцев.
В сфере регулирования на рынке труда заслуживают внимание льготы и меры поддержки для работающих специалистов, переехавших на освобожденные территории, а также льготы для работодателей. Первые обеспечиваются 20-процентной надбавкой к должностному окладу, разовой выплатой 600 манатов в проактивной форме и дополнительным пятидневным оплачиваемым отпуском.
Что же касается работодателей, то им из госбюджета будут возвращены внесенные ими страховые взносы.
Активные меры трудовой занятости, о которых шла речь в данной публикации, в полной мере дают представление о позитивных сдвигах в ускоренном возрождении Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, в создании для новоприбывших необходимых условий для полноценной трудовой занятости, а также об усилиях, которые в итоге приведут к превращению освобожденных территорий в высокоразвитый в социально-экономическом плане регион Азербайджана.