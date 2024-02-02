Эльнур Мамедов, отдел экономики 15:41

Обеспечение занятости граждан, вернувшихся на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, приобретает особое значение для устойчивого освоения ими этих земель и, в конечном счете, для социального благополучия граждан Азербайджана. Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, именно с этой целью продолжается последовательная, каждодневная работа по вовлечению переселенцев в программы активной трудовой занятости.

Достаточно отметить, что в рамках стратегической программы «Великое возвращение» были охвачены 2 300 трудоспособных лиц, 1 300 из которых уже обеспечены постоянной работой, а усилия по обеспечению занятости в отношении еще одной тысячи переселенцев продолжаются. В рамках программы самозанятости, также являющейся важным направлением этой работы, оказана помощь и выделено необходимое оборудование для желающих построить собственный малый бизнес. Следует отметить, что в рамках программы для наших соотечественников, вернувшихся в родные края, уже созданы 36 малых хозяйств и ведется постоянная работа по их поддержке. Участникам трудовых ярмарок, впервые проведенных в Физули и Лачине, были оказаны все необходимые меры поддержки по трудоустройству путем создания прямого общения между работодателями, которые получали консультации при выборе кадров с нужной квалификацией и опытом, и людьми, находящимися в поисках работы. В ходе трудовых ярмарок в Физули и Лачине, в которых участвовали 306 граждан, находящихся в поисках работы, 32 работодателя представили 354 вакансии.

Одними из приоритетов выполнения Государственной программы «Великое возвращение» является развитие на освобожденных от оккупации территориях человеческого капитала, организация профессионального обучения и повышение качества подготовки профессиональных кадров. Чтобы поддержать трудовую занятость жителей Лачина, Шуши, Физули, Зангилана, Джебраила, а также сел Сус и Забух Лачинского района, Довлетярлы Физулинского района, Норовлу и Шукюрбейли Джебраильского района, Махрузлу и Зиланлы Губадлинского района, Талыш и Суговушан Агдеринского района, Хыдырлы, Кенгерли и Сарыджалы Агдамского района, для них были организованы курсы профессиональной подготовки в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленность, туристические услуги… Это достаточно четкий индикатор серьезности подхода и масштаба мероприятий в данном направлении. Безработные и ищущие работу лица, которым предстоит обосноваться на этих территориях, освоят в течение 6 месяцев новые профессии на бесплатных профессиональных курсах. А открывшийся в прошлом году в Барде Карабахский региональный центр профессиональной подготовки играет в этой сфере важную роль, поскольку здесь налажено обучение по 48 профессиональным направлениям.