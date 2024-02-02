По его словам, рейд был направлен на «стабилизацию оперативной обстановки» в городе, были проверены около 270 человек и составлены десять протоколов по линии ГИБДД. Полиция обнаружила двух несовершеннолетних, против их родителей завели административные дела по статье о неисполнении обязанностей. На трех человек, отказавшихся от медицинского освидетельствования, составлены административные протоколы о «потреблении наркотических средств или психотропных веществ».

О визите полиции сообщили очевидцы изданию Ura.ru. По словам одного из них, полицейские пришли на вечеринку спустя примерно полчаса после начала. «Устроили перепись населения», — рассказал очевидец. По его словам, пространство вечеринки было разделено на три части: в первой — чаепитие в азиатском стиле, во второй — «для общих выступлений», в третьей — массажные столы и столы «для порки».