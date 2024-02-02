Гиркин хочет на войну, «чтобы Украина исчезла»

Экс-глава сепаратистов Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков), приговоренный в январе этого года к 4 годам по делу о призывах к экстремизму из-за постов в телеграм-канале, может отправиться из колонии добровольцем на фронт в Украину.

Такое заявление сделал его адвокат Александр Молохов. По словам адвоката, Стрелков неоднократно говорил, что хочет отправиться на фронт, но ему создали такие условия, что он не мог этого сделать, передает УНИАН.

Адвокат считает, что его подзащитному дадут возможность действовать так, как он считает нужным: «Противодействовать врагу, Украине, которая, он считает, должна исчезнуть». Также, по словам Молохова, не исключается вариант с условно-досрочным освобождением Гиркина.

Игорь Гиркин (Стрелков) получил 4 года колонии общего режима. Его обвинили по ч. 2 ст. 280 «Публичные призывы к экстремизму с использованием интернета» УК РФ. Основанием для этого стали две публикации Гиркина: в первой речь шла о возвращении Крыма Украине, а во второй - о невыплатах российским военным. Один из этих постов признали экстремистским и по нему предъявили обвинение.