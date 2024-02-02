Азербайджанская диаспорская молодежь поддерживает Ильхама Алиева

16:40

В Будапеште по случаю 2 февраля – Дня азербайджанской молодежи состоялся Международный форум азербайджанской диаспорской молодежи, организованный Домом Азербайджана. В форуме на тему «Деятельность азербайджанской диаспорской молодежи в постконфликтный период: перспективы и вызовы» приняли участие 120 представителей азербайджанской молодежи почти из 40 стран, включая Венгрию. В мероприятии также участвовали руководители функционирующих за рубежом студенческих и молодежных организаций, азербайджанские представители международных организаций, лауреаты международных конкурсов, молодые предприниматели.

Посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде, поздравив участников форума с Днем азербайджанской молодежи, напомнил о большой роли молодежи в утверждении Азербайджаном своей независимости, освобождении Карабаха от оккупации. Заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Вагиф Сеидбеков подробно остановился на диаспорской политике Азербайджана, направлениях деятельности Госкомитета и реализованных им проектах. Сотрудник Министерства молодежи и спорта Рустам Абдуллаев говорил о позитивном влиянии форумов на активность молодежи, важности создания в зарубежных странах совершенного образа азербайджанской молодежи. Затем был показан видеоролик, отражающий молодежную политику Азербайджана.

Мероприятие продолжилось выступлениями диаспорской молодежи. Председатель Ассоциации интеграции и развития молодежи (AYİD) в Венгрии Рамиль Шукюров отметил, что как представитель диаспорской молодежи гордится тем, что является гражданином независимого и сильного Азербайджана: «Как представитель молодежи Азербайджана, положившего конец оккупации, обеспечившего свою территориальную целостность, полностью восстановившего государственный суверенитет, я испытываю чувство гордости оттого, что присутствую и выступаю на этом знаменательном мероприятии. Как представитель азербайджанской молодежи я сделал свой выбор, когда 27 сентября 2020 года весь азербайджанский народ сплотился в единый кулак вокруг Верховного главнокомандующего, когда 23 aпреля 2023 года поддержал своего лидера при создании погранично-пропускного пункта «Лачин», когда 20 сентября 2023 года связал надежды со своим Верховным главнокомандующим. Наконец, когда, водрузив наш славный флаг на исконных землях – в Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенде, Агдере, Аскеране, президент осуществил мечты нашего народа, преумножил его славу в мире, я еще раз убедился в правильности своего выбора. Через несколько дней я впервые уже официально подтвержу принятое несколько лет назад решение». Доцент Российского университета дружбы народов Анар Гасанов сказал, что в результате правильной и системной политики президента Азербайджана Ильхама Алиева наш народ вступил в эпоху национального прогресса, у нашей молодежи за рубежом возродилось чувство гордости: «Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву удалось подготовить к войне народ, национальное мышление которого пострадало после поражения в Первой Карабахской войне, одержать победу над расхождением во мнениях в стране. Если посмотреть на все этапы последних 100 лет истории Азербайджана, то мы не увидим настолько успешного периода, как нынешний. Эта победа сделала нас счастливыми». Студентка Консерватории имени Антона Брукнера в Австрии, пианистка, лауреат республиканских и международных конкурсов Аян Мамедли подчеркнула, что встреча диаспорской молодежи на этом форуме служит наглядным примером внимания азербайджанского государства к молодежи: «Я всегда гордилась тем, что представляю такую прекрасную страну, обладающую богатой историей и культурой. Мы одержали победу благодаря решительному руководству нашего Президента, единству народа и доблести армии. Сегодня я с гордостью говорю, что мы являемся победоносными гражданами Страны-победительницы».

Руководитель программы украинских беженцев American Red Cross Бейляр Талыбов, директор Гангнамского глобального центра исполнительной власти Сеула Нихат Халилзаде, Туграхан Ашк, получающий образование по юридической специальности в Университете Лейден, бакалавр по экономической специальности Женевского университета Амина Ахадова, член правления Общества культуры Норвегия-Азербайджан Гюнель Исмайлова, студент PhD по устойчивости окружающей среды в Оттавском университете, член правления Ассоциации устойчивой энергии Онтарио Эмиль Алиев, выступая на мероприятии, также призвали диаспорскую молодежь и проживающих за рубежом наших соотечественников к активному участию в предстоящих 7 февраля внеочередных выборах и поддержке кандидатуры президента Азербайджана Ильхама Алиева. По окончании мероприятия было принято заявление участников форума. B заявлении диаспорская молодежь отметила, что примет активное участие во внеочередных выборах президента Азербайджана 7 февраля 2024 года, поддержит кандидатуру президента Ильхама Алиева.

В городе Сан-Хосе американского штата Калифорния состоялось праздничное мероприятие по случаю 2 Февраля - Дня азербайджанской молодежи. В церемонии, организованной Обществом азербайджанской культуры Северной Калифорнии при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, приняли участие члены нашей общины, проживающие в Сан-Хосе. На мероприятии было отмечено, что этот знаменательный исторический день связан с именем общенационального лидера Гейдара Алиева, всегда с большим вниманием и заботой относившегося к молодежи, и что эта чуткая политика успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым, подчеркнуто, что молодежь, воспитанная в духе патриотизма, сыграла большую роль в освобождении Карабаха от оккупации. Верховному главнокомандующему президенту Ильхаму Алиеву была выражена признательность и поддержка на предстоящих 7 февраля внеочередных президентских выборах в Азербайджане.