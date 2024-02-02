Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино Запорожской области. Об этом он сообщил в воскресенье, 4 февраля.

Зеленский побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады, пообщался с бойцами и вручил им государственные награды.

«Честь быть сегодня здесь. Поддержать воинов и наградить. На их плечах сложная, решающая миссия — отбросить врага и защитить Украину», — говорится в посте главы украинского государства в Telegram.

Как сообщил Офис президента, также Зеленский заслушал доклад о ситуации на этом участке фронта от командующего оперативной группировки войск Запорожье Владимира Горбатюка.