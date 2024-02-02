В Кремле вспомнили Клинтон

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о «приятных сюрпризах» на поле боя с поведением бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая посмеялась над гибелью ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом информирует РБК

«Что касается «сюрпризов». Вы знаете, укладывать слово «милый» и «поле боя» в один ассоциативный ряд — это, наверное, знаете чему сродни? Вы помните госпожу Клинтон, как она заливалась смехом, когда видела окровавленного Каддафи. Видимо, там, за океаном, так принято, у нас все по-другому», — сказал Песков.

Виктория Нуланд в конце января посетила Киев. Во время поездки она заявила, что Украина укрепляет свою оборону, а президента России Владимира Путина «ждут приятные сюрпризы на поле боя». Песков в ответ на эти слова заявил, что США являются прямым участником войны России и Украины.