Первый матч на новом стадионе: «Сумгаит» обыграл «Нефтчи»

Главное событие дня – первый за 10 лет матч на обновленном стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгаите. Встречались «Сумгаит» и «Нефтчи».

Реконструкция арены началась в 2020 году. Стадион вмещает 9500 зрителей. Перед матчем была организована концертная программа. А первый символический удар по мячу сделал ветеран сумгаитского футбола Тельман Салахов, забивавший на этой арене еще 58 лет назад.

Футболисты «Сумгаита» порадовали собравшуюся публику, победив со счетом 2:1. Оба мяча у «Сумгаита» забил нападающий из Чада Касимир Нинга. Он отличился на 8-й и 37-й минутах. Гости отыграли один мяч уже в добавленное время. Пенальти реализовал Филип Озобич.

Благодаря этой победе «Сумгаит» опередил «Нефтчи» и поднялся на 2-е место в турнирной таблице.

В другом матче дня сегодня встретятся «Габала» и «Зиря».

Результаты вчерашних матчей: «Сабаил» - «Карабах» - 1:2, «Сабах» - «Туран-Товуз» - 1:1. Завтра состоится игра «Кяпяз» - «Араз-Нахчыван».

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 50 очков (21 матч)

2. «Сумгаит» - 34 (21)

3. «Нефтчи» - 32 (21)

4. «Зиря» - 30 (20)

5. «Сабаил» - 27 (21)

6. «Араз-Нахчыван» - 27 (20)

7. «Сабах» - 27 (21)

8. «Туран-Товуз» - 26 (21)

9. «Кяпяз» - 17 (20)

10. «Габала» - 14 (20).