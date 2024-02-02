Пыльный туман в Баку
В Баку и на Апшеронском полуострове наблюдается пыльная погода, содержание пыли в воздухе превышает норму в 1,8-2 раза, сообщила главный инженер группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева.
Причиной является распространение под воздействием временами усиливающегося юго-западного ветра пылевых масс, образовавшихся на верхней сухой поверхности почвы.
По словам Аллахвердиевой, пыльный туман носит локальный характер и, как ожидается, сохранится в течение дня в зависимости от метеоусловий.