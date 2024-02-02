Юлия Медведева, специально для haqqin.az 17:40

На уходящей неделе заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, курирующий «Российский Африканский корпус», встретился с главнокомандующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. С лета прошлого года это как минимум третья встреча Евкурова с ливийскими военными. Давно не виделись – и «траченный молью фельдмаршал», чье политическое влияние в Ливии стремится к нулю, а вчерашние спонсоры из Саудовской Аравии и Египта теперь не пускают его на порог, снова встретился с московскими друзьями. Соскучился, видимо.

Хотя с чего ему, казалось бы, скучать. Ливия при поддержке Турции сейчас хоть немного раздышалась, приступив к восстановлению собственной экономики. И хотя согласия между Триполи, где уверенно сидит законное правительство страны во главе с Абдулом Хамидом Дбейбой, и Тобруком, где правит временный совет, по-прежнему нет, в Ливии сейчас наконец-то не стреляют. Что само по себе является большим достижением. Нефтяные скважины, которые захватил Хафтар, исправно качают нефть, сотрудники «фельдмаршала» без всяких налогов, фактически контрабандой продают ее за рубеж, что исправно пополняет его бюджет, а заодно позволяет содержать воинство. Казалось бы, в свои 79 лет живи и радуйся, у Хафтара есть все, чтобы достойно встретить старость в покое и довольстве. Чего мотаться в Москву, тем более что одну дорогую зимнюю шапку там ему за счет бюджета российского Минобороны уже подарили? А две меховых шапки для ливийского климата откровенный перебор. Но уж такой это человек – скучно ему без политических интриг и небольшого кровопролития. Да и то посудить, никто ему ливийские нефтяные скважины не продавал и не дарил, он их попросту захватил в ходе своего мятежа против Триполи. Это общенациональное достояние, которое правительство Ливии и народ этой страны имеют полное право истребовать назад. И это Хафтара гнетет и беспокоит.

Поэтому он задумал пригласить Москву на стражу своего кошелька. Путем создания в восточной Ливии, а конкретнее, в Тобруке, российской военно-морской базы. Да не просто базы, а еще и военно-учебного центра, в котором российские инструкторы будут готовить кадры для хафтаровских ВВС и спецназа. Что и предложил своим московским конфидентам в сентябре прошлого года. Его предложения были встречены в российском Минобороны с восторгом. «Российскому Африканскому корпусу» во главе с генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым сейчас до зарезу нужен успех в Африке. Нет, даже так – УСПЕХ. А тут маячит перспектива огромной военной базы, да не где-нибудь в глубинке, в стране, которую и на карте-то с трудом найдешь, а практически в центре Средиземного моря, в нескольких сотнях километров от Греции и Италии. Это круто, есть чем порадовать российского президента и заслужить от него благодарность. А то, что Хафтар – партнер, на котором нет места для пробы и клейма, что он предал всех своих союзников и предаст еще раз, так Москва не придает этому особого значения, поскольку старинная русская поговорка «лучше синица в руке, чем журавль в небе» теперь в Кремле запрещена к употреблению. Да и дефицит нынче союзников у Москвы, особо выбирать не приходится, сойдет и Хафтар.