Израиль ликвидировал 17 батальонов ХАМАС

По его словам, большая часть оставшихся батальонов находится на юге сектора Газа, в том числе в городе Рафах, расположенном на границе анклава с Египтом, передает телеканал i24 с выступления премьер-министра перед заседанием правительства Израиля.

Биньямин Нетаньяху в очередной раз подчеркнул, что целью Израиля в войне является полное уничтожение ХАМАС. По его мнению, этого можно добиться в три этапа: во-первых, нужно сократить число батальонов движения, во-вторых, нужно проводить операции по зачистке территорий, где батальоны уже разгромлены, и, в-третьих, нейтрализовать подполье ХАМАС.

«Мы не закончим войну, пока не выполним все поставленные цели: уничтожение ХАМАС, возвращение всех похищенных у нас людей и получение гарантий, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля», — заключил премьер-министр.