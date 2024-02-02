Битва за Купянск: россияне стянули сотни танков и тысячи военных

«РФ планирует до марта 2024 года полностью захватить Донецкую и Луганскую области и часть Харьковской области к реке Оскол», – заявили в Украинском центре оборонных стратегий.

Россия собрала на Купянском направлении около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч солдат. Цель - отвоевать назад территорию Харьковской области, из которой россиян вытеснили осенью 2022 года, пишет Forbes.

Срок «до марта» объясняется тем, что тогда в России состоятся президентские выборы. «Кусочек Харьковщины был бы подарком Путину на день выборов от российской армии в Украине», – пишет Forbes.

Вышеприведенной российской группировке противостоит ориентировочно 10 украинских бригад, которые насчитывают около 20 000 военных, несколько сотен танков, боевых машин и гаубиц. Но главной проблемой является даже не численное меньшинство, а дефицит боеприпасов, замечает издание. Имея 5-кратное преимущество в количестве снарядов, Россия может сосредотачивать артиллерию, не боясь украинского контрбатарейного огня.

«Эта ситуация позволяет России применять хорошо известный подход: систематическое уничтожение городских территорий, делая их незащищенными», - пояснила украинская аналитическая группа Frontelligence Insight. По их словам, эффект артиллерийского шквала уже заметен вокруг Купянска.

Украина пытается компенсировать нехватку боеприпасов за счет тысяч FPV-дронов, но радиус действия такого беспилотника составляет всего 2-3 километра. Этого мало, чтобы охотиться на российскую артиллерию, стоящую в 20-25 км от фронта.