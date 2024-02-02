В Грузии выпустили почтовую марку к 100-летию Гейдара Алиева

В Грузии выпустили почтовую марку по случаю 100-летия общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Об этом информирует портал «Новости-Грузия».

Марка «Гейдар Алиев 100» напечатана по инициативе посольства Азербайджана в Грузии. Ее презентация состоялась в конце 2023 года. Сейчас марка уже поступила в обращение. Приобрести ее можно онлайн, на сайте «Почты Грузии».

В Тбилиси имя Гейдара Алиева носят часть правой набережной Мтквари и сквер в историческом квартале Абанотубани.