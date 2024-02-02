Американцы предупредили о новых ударах по проиранским прокси

США не ограничатся проведенными раундами бомбардировок Ирака и Сирии и намерены нанести дополнительные удары в качестве ответа на атаку на свои силы в Иордании. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«После того как три американца трагически погибли, президент [США Джо Байден] приказал дать жесткий и серьезный ответ, чем мы сейчас и занимаемся. Он начался с ударов вечером в пятницу, но это не конец. Мы намерены нанести дополнительные удары и предпринять дополнительные действия, чтобы ясно дать понять, что Соединенные Штаты отвечают на атаки против своих сил и на убийство своих людей», - сказал он в эфире телеканала NBC.

Американская авиация в ночь на 3 февраля нанесла серию ударов по позициям проиранских группировок в ряде приграничных районов Ирака и Сирии. Как заявило Центральное командование Вооруженных сил США, авиаудары, в ходе которых удалось поразить более 85 целей, были направлены против входящих в иранский Корпус стражей исламской революции сил специального назначения «Аль-Кудс» и связанных с ними группировок.