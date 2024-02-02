Иран похвалился новыми ракетными системами
Воздушно-десантная дивизия сухопутных войск Ирана представила ракетную систему местного производства, которую можно будет использовать в паре с военными вертолетами, сообщает Tasnim.
На выставке последних военных достижений иранской оборонной промышленности был представлен ракетный комплекс Qadr-29, который может быть установлен на вертолеты Bell 206.
Комплекс стреляет ракетами с боеголовкой весом четыре килограмма на дальность до 150 километров и может использоваться в различных операциях.
На выставке также была представлена интегрированная ракетная система, устанавливаемая на вертолеты Bell AH-1 Cobra, которая позволяет пилоту запускать ракеты воздушного базирования, такие как Almas и Qaem, а также модернизированная ракетная система Shafagh.