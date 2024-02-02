Хуситы горят жаждой мести

Как сообщает BBC, представитель хуситов заявил в соцсети X, что этот третий раунд совместных ударов Великобритании и США не поколеблет их приверженность «моральной, религиозной и гуманитарной позиции» в отношении палестинцев.

Хуситы обещали ответить на удары США и Великобритании, поразившие накануне десятки целей в Йемене.

В субботу американские и британские войска нанесли удары в целях самообороны по шести ракетным установкам хуситов, подготовленным к запуску противокорабельных крылатых ракет по кораблям в Красном море. Удары были нанесены по 36 целям в 13 разных местах в Йемене. По данным хуситов, за несколько часов было нанесено 48 ударов по столице Сане и другим населенным пунктам страны. О жертвах не сообщается.

В заявлении, опубликованном Центральным командованием США (CENTCOM), отмечается, что ракеты хуситов представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе.

«Эти высокоточные удары призваны подорвать и ослабить потенциал, который хуситы используют, чтобы угрожать мировой торговле и жизням мирных моряков, и являются ответом на серию незаконных, опасных и дестабилизирующих действий хуситов», — говорится в заявлении.

Как отмечают наблюдатели, американские удары по позициям хуситов не достигают своей главной цели — судоходные компании в большинстве своем по-прежнему не рискуют отправлять грузовые суда через Красное море.

Джереми Боуэн, международный редактор BBC, который много общался с хуситами, уверен, что атаки США и Британии не остановят мятежников: «Наоборот, они попытаются ответить на удары новыми атаками».