Венгрия определилась

Венгрия не будет блокировать увеличение бюджета Европейского фонда мира для поставок оружия Украине, но и не присоединится к их финансированию. Будапешт не будет брать на себя «финансовое бремя». Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью телеканалу VRT.

На вопрос журналиста, можно ли считать поражением Венгрии, когда та решила снять блокировку выделения 50 миллиардов евро Украине, ничего не получив взамен, Сийярто сказал, что «это не рынок и не базар», «это не была сделка, мы никогда не путали вещи, не имеющие ничего общего друг с другом».

По его словам, для Будапешта самое главное - Евросоюз не финансирует передачу оружия при участии Венгрии: «Деньги, предназначенные для Украины, служат функционированию государства, они покрывают социальные и другие расходы, что очень важно, потому что мы одна из немногих стран ЕС, которые не поставляют оружие в Украину, и мы не планируем менять эту политику, мы не готовы участвовать в каких-либо совместных действиях, направленных на транспортировку оружия». Однако Сийярто добавил, что Венгрия не будет мешать другим делать это.

На вопрос, будет ли Венгрия снова накладывать вето, министр напомнил, что в прошлый раз она не наложила вето, а использовала вариант, называемый конструктивным воздержанием, и очень ясно дала понять, что не готова нести какое-либо финансовую и политическую ответственность за подобные решения. Министр также добавил, что на Венгрию существует большое давление и что так было в течение последних 14 лет, поскольку страна часто представляет позицию, противоречащую общепринятым в ЕС взглядам.