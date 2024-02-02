В Эр-Рияде показали новый турецкий БТР пятого поколения

Гендиректор FNSS Наил Курт сообщил агентству, что у восьмиколесного PARS ALPHA 8X8 много преимуществ по сравнению с конкурентами и аналогами.

На выставке оборонной продукции World Defense Show в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде впервые представили турецкий бронетранспортер пятого поколения PARS ALPHA 8X8 производства компании FNSS. Об этом информирует Anadolu.

Курт рассказал, что в традиционных боевых бронированных машинах, как колесных, так и гусеничных, спереди есть отделение, где сидит машинист, рядом - отсек силовой группы, а также есть отдельный отсек сзади.

«В отличие от этого, в семействе машин PARS спереди имеется отсек, где могут сидеть как машинист, так и при желании наводчик, командир или другой личный состав, - говорит Курт. - Отсек имеет угол обзора более 180 градусов. За ним находится силовая группа, которая соединена коридором с отсеком, где находится другое оборудование и личный состав миссии».

«В PARS ALPHA большое преимущество в том, что отделение для машиниста и прочего личного состава расположено сзади и полностью отделено от моторного отделения спереди», - сказал глава компании.

У бронетранспортера усиленная баллистическая защита и защита от мин в системе передних колес. Помимо этого, габариты бронетранспортера сокращены примерно в 60-70 сантиметров по сравнению с другими машинами данного семейства.

«Мощность таких БТР составляет 700 лошадиных сил, внутреннее пространство расширено почти на 2-2,5 куб. м», - рассказал глава компании, добавив, что за счет уникальных технических характеристик PARS ALPHA 8X8 будет эффективно использоваться для выполнения важнейших задач в ближайшие 30-40 лет.

«В новом PARS также использована регулируемая гидропневматическая подвеска, которая позволяет изменить дорожный просвет. Очень важно, что расширение внутреннего пространства БТР позволит перевозить большие объемы вооружения», - сказал глава компании.