Корсиканцы ворвались в дом главы Минюста Франции

Во Франции идет расследование в связи с проникновением активистов корсиканского движения Core in Fronte в дом на острове Корсика, предположительно принадлежащий главе французского Минюста Эрику Дюпону-Моретти, сообщила Le Monde.

В прокуратуре заявили, что расследование ведется в связи с вторжением в дом и причинением ущерба при отягчающих обстоятельствах. Официально владелец дома в деревне Чентури не назван. Сами активисты заявили журналистам, что это дом Эрика Дюпона-Моретти.

Участники движения Core in Fronte 3 февраля провели акцию, в рамках которой развесили на окнах дома простыни с лозунгами «Репрессии, штрафы — хватит!» и «Политическое решение». Они заявили, что выступают против репрессивных механизмов на Корсике и строгих приговоров в отношении молодых людей на острове. Эрик Дюпон-Моретти, по словам активистов, никогда не высказывался в поддержку жителей Корсики.

У Корсики особый статус — территориальная общность, в связи с чем на острове действуют независимые от Франции институты. Активисты Корсики, включая Core in Fronte, требуют полной автономии острова.