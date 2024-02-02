«Антивоенный кандидат в президенты»: Украинцы - это русские, «никакой капитуляции, репараций не будет»

«Россия и русские очень хорошо воюют, и вся проблема именно в том заключается, что с той стороны такие же русские… Ну, они называют себя украинцами, но по природе своей такие же люди. Это вот мы такая нация — и мы, и вот украинцы, которые готовы биться до конца», - заявил Надеждин, говоря об исходе войны между РФ и Украиной.

Отвечая на вопрос, как он планирует прекратить войну в Украине, Надеждин заявил, что «сразу не получится, это тяжелая история»: «Я в первый же день предложу руководству Украины и стоящим за Украиной западным странам — понятно, что Украина сопротивляется, потому что ей помогают Америка, НАТО и так далее… Я предложу, во-первых, сразу прекратить огонь, просто перестать стрелять… и перейти к мирным переговорам… без предварительных условий, просто начать обсуждать конструкцию. По большому счету, там будет два главных вопроса. Первый вопрос, где будет проходить граница Украины и России, которая будет принята мировым сообществом. Как вы понимаете, пока невозможно позиции согласовать. Вот надо будет это делать… И второй важный очень момент: очень важно мнение самих людей, которые находятся на этих территориях. Это важно. И не только тех, кто там сейчас находится, а тех, кто там был, потому что много миллионов людей покинули и Донецк, и Луганск, и Херсон».

Далее он привел в пример Францию и Германию, которые «между собой веками воевали… Есть территории, которые много раз переходили из рук в руки. Например, Страсбург, замечательный город, где я был много раз в Парламентской ассамблее Совета Европы. Город, где говорят по-немецки, и главное вино там — гевюрцтраминер, а вовсе не шато, бордо и т. д. Но это Франция. И кто-то сейчас в Германии напрягается? Нет. Нет границы, любой немец может поехать в Страсбург, а любой француз может поехать в Берлин. И когда-то, я уверен, так же будет и с Крымом».