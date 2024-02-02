Юлия Медведева, специально для haqqin.az 20:45

Когда трех сотрудников ФСБ арестовали по обвинению в покушении на получение взяток на общую сумму более пяти миллиардов рублей, все ожидали, что теперь последуют серьезные организационное выводы с сопутствующей в таком процессе кадровой чисткой. Ждали напрасно. Дело спустили на тормозах, как и все громкие скандалы от коррупции до откровенного очковтирательства о ситуации в Украине, которым российского президента «кормило» Пятое управление ФСБ, рисуя радужные перспективы: Киев за три дня, Зеленский сбежит, Запад самоустранится, а украинцы встретят российские танки цветами.

Потому что наказание за это было бы сродни отрубанию пальцев самому себе в условиях, когда в России везде создана система «ручного управления», когда общественные и государственные институты не работают. И Кремль становится не просто верховным, а единственным арбитром в конфликтах элит. Придя к власти, Владимир Путин создал подразделения, которые, по его мнению, обеспечивали бы ему контроль над конкретными сферами российской экономики и общества. Им дали названия вроде: Управление по контрразведывательному обеспечению предприятий промышленности (Управление «П»); Управление по контрразведывательному обеспечению транспорта (Управление «Т»); Управление по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой системы (Управление «К»); Управление по контрразведывательному обеспечению МВД, Минюст, МЧС (Управление «М»). Контрразведывательное обеспечение в названиях управлений предполагает, что задачей управления является предотвращение проникновения шпионов в подконтрольные сферы. Но на самом деле сотрудники этих управлений занимались не борьбой с иностранными шпионами, а контролем и надзором. Для этого их прикомандировали к разным организациям и ведомствам по всей стране – от министерств в Москве до частных компаний на Дальнем Востоке.

Это неизбежно вызвало проблемы. Российское общество не сопротивлялось массовому десанту оперативников ФСБ от университетов и банков до театральных студий - проблемы начались, когда эти оперативники оказались на должностях с неограниченными полномочиями, с задачей собирать компромат на организацию, которую им поручили курировать. И было только вопросом времени, когда они начнут брать взятки от тех, кого курировали. Наказывать-то их за это наказывали, но как-то не очень охотно, скорее «понарошку». Ну или в тех случаях, когда они откровенно зарывались и начинали брать «не по чину». Но вот пришел 2023 год – и ФСБ ответила российскому президенту глубокой благодарностью за эту безнаказанность. Сотрудники российской спецслужбы уверены, что пришла их очередь принять участие в столетней шпионской войне с Западом. В апреле 2023 года россиянин, подозреваемый в связях с российской разведкой, совершил впечатляющий побег от итальянских властей. Артем Усс, бизнесмен и сын бывшего губернатора, был задержан в Милане несколькими месяцами ранее по обвинению в контрабанде секретных американских военных технологий. Но пока Усс ожидал экстрадиции в США, его успешно вытащили из Италии с помощью сербской преступной группировки и вернули в Россию.

Это только один пример, насколько российские спецслужбы стали более изобретательны в выполнении тех задач, которые ставит перед ними президент. Сегодня российские разведслужбы активно используют иностранных граждан, и это включает в себя не только шпионаж и мониторинг поставок оружия в Украину, но и усиление давления на российских эмигрантов и противников режима, бежавших за границу после начала войны. Свидетельства такой деятельности появляются повсюду – от Грузии и Сербии до стран НАТО, таких как Болгария и Польша. Например, в начале 2023 года британские чиновники арестовали пятерых болгар, обвиненных в шпионаже в пользу России, в том числе в слежке за русскими политическими эмигрантами в Лондоне. И этот ренессанс, это восстановление позиций российской разведки имеет серьезные последствия для Запада. Деятельность российских разведслужб в Европе и других регионах может представлять значительно большую угрозу, чем предполагалось на ранних этапах войны. К лету 2023 года российские спецслужбы перестроились и обрели новую цель.