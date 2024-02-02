Казахстан отказался играть со сборной России по футболу

Вице-президент Федерации футбола Казахстана Рохус Шох сообщил, что разговоров о возможной встрече казахстанской сборной с национальной командой России не ведется. Тем самым он опроверг информацию «Матч ТВ» о том, что товарищеская игра якобы состоится в июне.

«Первый раз слышу о том, что мы можем сыграть со сборной России. График игр Казахстана уже составлен, в нем нет товарищеского матча с российской сборной. Переговоров с РФС, насколько мне известно, тоже нет. У Казахстана очень плотный график, он полностью расписан», — цитирует Шоха «Телеком Азия».