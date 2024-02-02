В боях за Украину погиб чемпион мира и Европы

На войне погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, один из самых сильных людей Украины Александр Белоконь. Ему было 32 года. Об этом сообщил почетный президент Федерации греко-римской борьбы Украины Вадим Кисиль.

«На войне с российскими фашистами погиб Александр Белоконь, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсмен книги рекордов Украины», — написал он в соцсетях.

Александр Белоконь в 2017 году установил рекорд Украины по перемещению тягача с прицепом, заполненным людьми. В 2020 году получил звание мастера спорта по богатырским играм. В том же году в борьбе за титул сильнейшего человека Украины занял первое место в 95-й весовой категории. В 2021 году на Финале первой лиги стронгмена Белоконь установил рекорд Украины по перетягиванию грузовиков. Спортсмен был мобилизован в марте 2023 года.