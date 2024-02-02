США не вмешиваются: «Это суверенное право Украины»

США ясно дали понять, что не собираются вмешиваться в решение украинских властей о возможной отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

В эфире телеканала CBS его спросили, проинформировал ли Киев Белый дом о возможной отставке главнокомандующего ВСУ и как это решение может повлиять на ход боевых действий.

«Кадровые решения в ВСУ являются делом украинского правительства. Это не то, что правительство США должно так или иначе оценивать... И, конечно, это суверенное право Украины и право президента Украины принимать свои кадровые решения. Мы ясно дали понять, что просто не собираемся вмешиваться в это конкретное решение. Мы указали на это непосредственно украинцам», — ответил Салливан.

Ранее источники The Washington Post и Reuters сообщили, что Киев уведомил Белый дом о решении Зеленского уволить Залужного. По данным газеты, в Вашингтоне не стали давать этому оценку, назвав суверенным выбор украинских властей.