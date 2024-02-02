Пилотов Польши предупредили о «возможных военных действиях»

Оперативное командование ВС Польши и Агентство аэронавигации распространили навигационное предупреждение для полетов в восточной части страны — вдоль границ с Россией, Беларусью и Украиной. Предупреждение связано с возможными «незапланированными военными действиями в связи с обеспечением безопасности государства».

«По просьбе военной стороны Польское агентство аэронавигации публикует Notam №604/2024. Он вводит навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства в период с 5 февраля 2024 года 6:00 UTC по 5 мая 2024 года 6:00 UTC»,— говорится в сообщении.

Оперативное командование пояснило в соцсети X, что самолетам в указанной на карте зоне необходимо «сохранять настройки радиосвязи воздух—земля», а также рекомендуется включить радиолокационный ответчик в режимах A, C и S. Командование предупредило гражданскую авиацию о, «возможно, более активной работе ВВС в восточной части страны в качестве ответа на угрозу».