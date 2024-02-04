Китайцы нашли способ обходить цензуру

В публикации, размещенной в китайской соцсети Weibo вечером 2 февраля, говорилось об использовании спутниковых данных для сохранения среды обитания жирафов и наблюдения за ними. Ученые задействовали искусственный интеллект, чтобы определить, когда животные могут выйти за пределы охраняемых территорий либо перестают двигаться и нуждаются в помощи.

Публикация посольства США о защите жирафов собрала тысячи комментариев от китайцев с жалобами на состояние экономики Китая, передает Bloomberg.

Спустя сутки, к вечеру 3 февраля, количество комментариев под постом превышало 53 тыс. В основном китайские пользователи выражали недовольство состоянием китайской экономики и недавним обвалом фондового рынка Китая.

Такое количество комментариев, не связанных с темой публикации, появилось из-за попыток китайцев обойти ограничения на публичное высказывание своих мнений о политике властей, объясняет Bloomberg. Официальные аккаунты госведомств или изданий Китая, как правило, отключают функцию комментирования либо показывают только выбранные комментарии, а блогеров просят не критиковать экономику.

Аккаунт посольства США в Китае в соцсети Weibo (китайский аналог Twitter) «стал Стеной плача китайских розничных инвесторов», написал один из пользователей соцсети.

Власти Китая не признают существование недовольства среди населения. Официальное издание компартии People's Daily в начале февраля опубликовало статью о распространении оптимизма среди китайцев, значительном повышении «счастья и безопасности у людей», сообщало об усилиях правительства по увеличению «благосостояния народа». Как отмечает агентство, содержание статьи вызвало насмешки в соцсетях со стороны китайцев, в особенности инвесторов. Они публиковали скриншоты заметки вместе с графиком падения фондового рынка в Шанхае.

В январе индекс CSI300 снизился на 6,3% - на низшую отметку за последние пять лет. Это произошло после того, как меры поддержки экономики со стороны государства не принесли существенных результатов, в особенности в сфере недвижимости, где продолжается падение цен в плане снижения потребительского спроса и дефляции.