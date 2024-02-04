Что обсудят Эрдоган и Путин

Вопросы российско-турецкого сотрудничества в сфере энергетики, в частности создания газового хаба, строительства АЭС «Аккую», возобновления функционирования зернового коридора, планируется обсудить в ходе предстоящего визита в Турцию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан в эфире телеканала A-haber.

«Наши президенты регулярно общаются. Предстоящий визит является плановым, в ходе него планируется обсудить сотрудничество в газовой сфере, энергетике, строительство АЭС «Аккую», зерновой коридор, который всегда находится в повестке, урегулирование в Украине, региональные вопросы, в частности ситуацию в Газе», - сказал глава турецкого МИД.