МИД Британии: Иран ответит

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон заявил, что Иран ответит за действия поддерживаемых им группировок. Об этом сообщает BBC.

Кэмерон сделал это заявление после того, как Великобритания и США нанесли третью серию совместных ударов по поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене.

В интервью британской Sunday Times лорд Кэмерон подчеркнул, что, несмотря на заявления Тегерана о том, что его марионеточные группировки в определенной степени независимы, иранские власти не могут отрицать ответственность за их действия: «Вы их создали, вы их поддерживали, вы их финансировали, вы снабжали их оружием, и в конечном итоге вы будете нести ответственность за то, что они делают».