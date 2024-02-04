Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 4 февраля 2024, 22:57

Полад Бюльбюльоглы относится к поколению победителей. Во всех смыслах этого слова.

Феномен молодого Полада Он родился в победном 1945 году, его поколение не коснулась трагедия Второй мировой войны, на его долю выпали другие испытания. Зато это поколение сумело полной грудью вдохнуть атмосферу эпохи восстановления и рассвета. А в 2020-е годы Полад Бюльбюльоглы увидел долгожданное освобождение своей Родины и сумел вернуться в отцовский дом в Шуше, в это сердце поэтической и музыкальной культуры Азербайджана, где спустя десятилетия воплотил в новой, стремительно меняющейся духовной столице тюркского мира свои первые музыкальные проекты. По линии жизни Полада Бюльбюльоглы можно наблюдать сложную картину становления, развития и побед Азербайджанской Республики, ставшей одновременно и "феноменом советского Востока", как называла ее в 70-е годы западная пресса, и феноменом на постсоветском пространстве, сумевшим преодолеть в первой четверти XXI века кризисы становления, полностью состояться в социально-экономическом плане и восстановить свой суверенитет.

Полад Бюльбюльоглы - человек-творец, ведущий азербайджанский дипломат, был не только очевидцем, но и непосредственным участником этих исторических событий, каждодневно отстаивая интересы Азербайджана и раскрывая миру всю правду, боль и надежды своей Родины. Как известно, талантливый человек, как правило, талантлив во всем. И это в полной мере относится к Поладу Бюльбюльоглы. Буквально все этапы его творчества - певца, композитора, киноактера, а также высокопоставленного государственного чиновника, возглавлявшего Министерство культуры и являющегося последние пятнадцать лет Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации, подтверждают высочайший уровень его творческой одаренности и профессиональной компетентности. В вокальном искусстве Полад Бюльбюльоглы в содружестве с группой талантливых единомышленников - поэтов и композиторов советской и азербайджанской эстрады сумел передать колоритный и запоминающийся образ трудолюбивого, талантливого и гостеприимного азербайджанского народа. Прослушайте аудиозаписи 60-70 годов ХХ века, и перед вами возникнет образ молодого, темпераментного и чрезвычайно талантливого азербайджанского парня с открытым и чистым сердцем, символом поколения азербайджанской молодежи, ставшей в своей стране лидерами научно-технологической и культурной волны 60-х годов. Даже в рамках предельно консервативной советской системы феномен молодого Полада Бюльбюльоглы являлся, по сути, формой глобальной открытости советской азербайджанской культуры всему миру.

Герой азербайджанского ренессанса Успехи выдающихся азербайджанских музыкантов и певцов того времени — это еще и феномен уникальной среды, являвшейся неотъемлемой частью живого организма азербайджанской культуры. В 1960-х годах музыкальное искусство Азербайджана пробило «окно в мир» на малодоступном в те годы уровне коммуникаций - международные фестивали, продвижение грампластинок, редкие концертные поездки… В тот период азербайджанская музыкальная культура стала доступна в Китае, Болгарии, Вьетнаме, ГДР, Чехословакии, Румынии, Польше, Венгрии… Начались прямые творческие контакты с соседними Турцией и Ираном, куда регулярно посылались произведения азербайджанских композиторов, грампластинки с записями азербайджанской вокальной, симфонической, оперной и народной музыки. Другими словами, за десятилетия до возникновения идеологического термина soft power начала создаваться база для продвижения современной азербайджанской дипломатии. И даже если бы Полад Бюльбюльоглы не стал в постсоветский период послом в Москве, он все равно остался бы одним из самых ярких и значимых символов дружбы и духовной близости России и Азербайджана. Впрочем, это произойдет позже… А в конце 60-х - начале 70-х годов прошлого века в Баку проводились различные песенные и музыкальные фестивали - от народных до одних из первых в СССР фестивалей джаза и рок-музыки. А фестиваль "Золотая осень-69", впервые объединивший мугам, джаз и эстраду, синтезировал опыт легендарных "шестидесятников", обобщивших под одной эгидой стилистически абсолютно разные направления. Один лишь факт, что "Золотая осень-69" объединила более 400 участников и десятки тысяч зрителей, свидетельствует о чрезвычайно мощной и всеохватной музыкальной и культурной среде того времени, в которой Полад Бюльбюльоглы сразу выдвинулся в числе одного из неформальных лидеров, к тому же отмеченного официальными властями - в 1970 году он становится лауреатом премии Ленинского комсомола Азербайджанской ССР.

Творчество Полада Бюльбюльоглы стало одним из символов громадной, позитивной энергии, буквально переполнявшей Азербайджан тех лет. Действительно, период 1960 - 1970-х годов был временем грандиозного подъема республики во многих сферах и областях. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть обычный видеоряд, отснятый операторами киностудии "Азербайджанфильм" по песне "Город мой Баку", созданный задолго до появления всяких технических "наворотов". Песню, написанную на стихи российского автора Анатолия Горохова и музыку Полада Бюльбюльоглы, исполняет крупнейшая величина азербайджанской и советской эстрады - легендарный Муслим Магомаев. Какой же это мощный сплав позитивных эмоций и поступательного движения! Какое удивительное настроение нестареющей молодости уникального города на Каспии! Спустя пятьдесят лет на эту мелодию без каких-либо изменений можно наложить видеокадры Баку образца 2024 года, чтобы убедиться – столица Азербайджана растет в тех же ритмах и с той же неугасающей энергией. Политическим лидером первой волны общенационального подъема был Гейдар Алиевич Алиев – очень сильный, харизматичный и на редкость прозорливый лидер, помогавший молодым и полным идеями азербайджанским новаторам пробивать проекты сквозь стены косности советского госуправления. После возвращения в Азербайджан Гейдар Алиев, высоко ценивший организаторские способности и авторитет Бюльбюльоглы в среде творческой интеллигенции, оставил его, единственного из состава прежнего правительства Азербайджана, на посту министра культуры, который Полад Бюльбюльоглы занимал с 1988 года.

Он оставался главой Министерства культуры вплоть до 2006 года, пока президент Ильхам Алиев не решил в полной мере использовать багаж огромной популярности и позитивных образов Полада Бюльбюльоглы и не назначил его постоянным полномочным представителем Азербайджана в России. Выбор Алиева Благодаря популярности, а также неформальному авторитету у чиновников на разных уровнях российской системы власти Поладу Бюльбюльоглы удалось достаточно быстро восстановить влияние Азербайджана как в среде представителей творческой интеллигенции, так и на уровне государственного аппарата, прежде всего в правительстве Российской Федерации и Министерстве иностранных дел. Полад Бюльбюльоглы и команда посольства сделали очень важную работу, по сути, сумев развернуть российскую внешнюю политику в сторону Азербайджана. Так же несомненна существенная роль посольства Азербайджана в выстраивании связей с многочисленными регионами Российской Федерации и в работе с азербайджанской диаспорой.

Помимо этого, посольство продолжает целенаправленную работу по формированию в России позитивного, доброжелательного образа азербайджанского народа, разъясняя роли и позицию официального Баку в контексте двусторонних российско-азербайджанских отношений, а также на уровне СНГ, где среди всех посольств постсоветских государств, аккредитованных в Москве, ведущая координационная роль остается за посольством Азербайджанской Республики. Очевидно, что и в нынешней ситуации антикризисного взаимодействия, безусловно, есть огромная заслуга Полада Бюльбюльоглы и команды азербайджанского посольства в России, благодаря которым мы видим и годовой рост двустороннего товарооборота, достигшего 4,358 миллиарда долларов, и растущее инвестиционное взаимодействие России и Азербайджана, несмотря даже на сильнейшее давление Евро-Атлантической коалиции. Настоящая звезда Очевидно, что Полад Бюльбюльоглы преумножил наследие своего выдающегося отца, профессора Муртуза Бюльбюля Мамедова. Важно, что сегодня, спустя десятилетия, влияние личности Полада на эстраду и современную музыку воспринимается как духовный вклад в единство людей, вне зависимости от их расы, национальности и культурных отличий.