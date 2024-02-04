Россия теперь взялась за эквадорские гвоздики

Гвоздики поставляются в РФ через территорию стран ЕС (Нидерландов, Германии, Латвии и Литвы). Россельхознадзор попросил компетентные органы этих стран прекратить сертифицировать этот товар якобы из-за того, что в нем выявлен западный цветочный трипс.

Запрет на поставки пока не введен, однако в ведомстве отметили, что при продолжении поставок зараженных цветов в Россию указанными странами Россельхознадзор начнет вводить ограничения, которые могут коснуться и других видов цветов.

Ранее сообщалось, что Россельхознадор просит Эквадор с 5 февраля приостановить поставки бананов пяти экспортеров из-за выявления опасного карантинного для России и стран ЕАЭС вредителя - многоядной мухи-горбатки.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа 31 января заявил, что передаст США старую военную технику российского производства по запросу американской стороны в обмен на новую, западную, стоимостью $200 млн. Он назвал эту технику «металлоломом» и сказал, что по этой причине может передавать ее третьей стороне. В свою очередь представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что эта сделка нарушает договоренности России с Эквадором и была заключена «под давлением». Эквадорские чиновники рассказывали Reuters, что Москва предупреждала их от передачи техники США, однако они осуществят ее, поскольку «имеют на это право».