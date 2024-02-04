Помощник Байдена об ударах по Ирану: «Президент сделает то, что считает нужным»

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не ответил прямо на вопрос, планирует ли Вашингтон наносить удары по Ирану в качестве ответа на атаку против своих сил в Иордании, в результате которой погибли три американских военнослужащих.

После слов Салливана в эфире CNN, что США «предпримут дальнейшие действия» на Ближнем Востоке, у него спросили, идет ли речь о нанесении ударов в том числе по Ирану.

«Выступая в эфире телепрограммы, я не собираюсь подтверждать или исключать какие-либо наши действия где бы то ни было. Могу лишь сказать, что президент сделает то, что считает нужным. Подчеркну, что он намерен защищать наши силы и что он не собирается вступать в войну», - ответил помощник Байдена.

Салливан добавил, что всегда существует риск того, что поддерживаемые Ираном группировки продолжат атаковать американские силы: «Мы видели подобное развитие событий при прошлой администрации, когда США принимали меры, а военизированные группировки отвечали на них. Мы готовы к таким обстоятельствам. Главный принцип президента в том, что если мы увидим новые атаки, вы увидите новые ответы на них».