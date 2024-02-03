Беларусь усиливает охрану границы с Украиной

«Да, действительно, в настоящее время наша бригада выполняет задачи по усилению одного из участков государственной границы — на южном направлении. Мы обеспечены всем необходимым вооружением и техникой... Военнослужащие профессионально подготовлены, боевой дух крепкий. Мы готовы выполнить любую задачу», — заявил Бобилевич.

Ранее в воскресенье Польское агентство аэронавигационного обслуживания опубликовало предупреждение для гражданских самолетов (NOTAM) о «незапланированных военных действиях, связанных с обеспечением безопасности государства». Оно будет действовать с 5 февраля по 5 мая. На карте отмечена зона действия предупреждения — это территории, граничащие с Россией, Беларусью и Украиной.

На юге Беларусь граничит только с Украиной, на западе - с Польшей и Литвой, на севере - с Латвией, на востоке - с Россией.