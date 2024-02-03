Турция поставит Египту свои беспилотники

Турция поставит Египту беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в рамках нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью телеканалу A-haber.

Министр подчеркнул, что отношения двух стран важны с точки зрения как региональной безопасности, так и торговли.

Фидан отметил, что Анкара и Каир заключили соглашение о предоставлении Турцией дронов и других технологий.