Польша укрепляет границу с Россией и Беларусью

Польша строит укрепления на границе с Россией и Беларусью , сообщает Rzeczpospolita.

В польском Минобороны изданию ответили, что детали возведения инженерных укреплений засекречены и являются частью «понимаемого широко» плана оборонного ведомства.

Помимо строительства вала, на границе с Беларусью строятся и другие объекты, предназначенные для ее обороны.

Помимо Польши, укрепляют границу с Россией и страны Балтии, а также Чехия, Латвия, Литва и Эстония строят «Балтийскую линию обороны» на восточном направлении. Она включает в себя железобетонные бункеры, пулеметные гнезда и позиции для артиллерии. Подобные работы ведутся и Чехией на подступах к Калининградской области.