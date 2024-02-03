Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:55

Бюро трудовой статистики США зафиксировало рост рабочих мест в январе на 353 тысячи. Безработица сейчас составляет 3,7% и уже два года держится ниже 4%, что является прекрасным показателем. Следует напомнить, что пандемия ковида привела к большим потерям на рынке труда, и в апреле 2020 года, например, безработица составляла 14,8%. Выходит, при Байдене экономика справилась с серьезными проблемами. Однако это пока никак не отражается на его президентском рейтинге.

О прекрасном самочувствии экономики свидетельствуют и биржевые показатели. Индекс S&P 500, учитывающий стоимость акций полутысячи компаний-гигантов, уверенно растет в последние месяцы, почти добивая до планки в пять тысяч: в доковидное время он находился в районе трех тысяч, а в пандемию упал едва не до двух тысяч. Считается, что именно S&P 500 наилучшим образом отражает состояние американского бизнеса. Несмотря на то, что в борьбе с инфляцией Федеральная резервная система удерживает базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%, кредитование не сворачивается, инвесторы верят в светлые перспективы. Инфляцию уже сбили до обычных для Штатов уровней, даже немного меньше: в 2020 году она составляла 8,9%, сейчас - 3,4%. ФРС пока не торопится снижать ставку, ожидая закрепления позитивной тенденции, но все исходят из того, что дальше – только вниз, что также заряжает оптимизмом.

При том, что перед началом 2023 года пессимисты предсказывали высокую вероятность рецессии, ВВП США набирает внушительные темпы роста. С июня 2023 года рост соответствует 4% годовых, при том, что среднегодовая норма с 2003 по 2007 год составляла 3,1%, а с 2010 по 2019 – 2,4%. Еще немного – и будут достигнуты показатели экономического бума 1996 – 2000 годов, когда ВВП рос в среднем на 4,1% в год. Традиционно считается, что для американцев при оценке деятельности президента ключевую роль играет состояние экономики. Если бы было так, то Джо Байдена должны были бы внести на руках в Белый дом на новый срок, однако его рейтинг остается обидно низким. Конечно, сказывается небывало острое партийное противостояние. Республиканцы вслед за своим лидером могут утверждать, что Байден во время своего срока пожинал плоды мудрой политики Дональда Трампа, а нынче экономика растет на ожиданиях его возвращения на президентский пост.