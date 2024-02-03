Убит лидер проиранской группировки

Один из лидеров связанной с Ираном иракской шиитской группировки «Асаиб Ахль аль-Хак» Наджи Аль-Кааби убит неизвестными в восточной иракской провинции Майсан, передает агентство Shafaq со ссылкой на источник в сфере безопасности.

«Источник заявил, что неустановленные лица на мотоцикле устроили засаду Наджи Аль-Кааби… нападавшие открыли огонь… что привело к его немедленной гибели», - пишет агентство.

Отмечается, что в связи с инцидентом открыто расследование.