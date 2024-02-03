Признание Трампа: Израиль в последний момент отказался участвовать в убийстве Сулеймани

Власти Израиля должны были принять участие в ракетном обстреле, в результате которого был убит командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани в январе 2020 года, но отказались в последний момент. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Израиль должен был принять участие в убийстве Сулеймани вместе с нами. За два дня до этого [власти Израиля] сказали нам: «Мы не можем этого сделать». <...> Тогда мы решили сделать это сами», — рассказал Трамп.

Экс-президент добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху играл важную роль в планировании убийства Сулеймани.

Затем Трамп упомянул ответную реакцию Ирана. Он признался, что после убийства Сулеймани с ним связалось иранское руководство и скоординировало с ним ответный иранский удар по американской военной базе в Ираке. «Ну вы же понимаете, что нам необходимо ответить, на нас смотрит народ, — процитировал Трамп иранских лидеров. — Было уважение друг к другу».

Трамп обвинил убитого иранского генерала в «ужасных вещах» и смерти большого количества людей, в том числе американских солдат.

Трамп также обвинил нынешнего президента США Джо Байдена в том, что теперь Иран «стал очень богатой страной, которая захватывает Ирак», а через 60 дней, по его словам, Тегеран получит ядерное оружие.

Касем Сулеймани был убит в результате ракетного обстрела рядом с международным аэропортом в Багдаде 3 января 2020 года. Иран ответил на атаку 8 января, обстреляв американские базы в Ираке; в Вашингтоне заявляли, что никто из военнослужащих не погиб. В тот же день иранские средства ПВО сбили пассажирский самолет Boeing 737-800, вылетевший из Тегерана в Киев. Власти Ирана изначально отрицали причастность к катастрофе, но позже признали, что самолет сбили по ошибке. Погибли 176 человек.